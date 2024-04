Apertura positiva per le Borse europee nonostante attacco Iran

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15 apr. (askanews) –in territorio positivo per le, con gli operatori che restano alla finestra in attesa di capire gli sviluppi della situazione in Medio Oriente dopo l’dell’a Israele di sabato notte. La questione “può dirsi conclusa”, ha detto Teheran dopo l’essenzialmente dimostrativo, che non ha causato vittime. In avvio, a Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,6%, a Parigi il Cac40 lo 0,5%, a Francoforte il Dax lo 0,7%. Anche se sembrano per il momento allontanarsi i timori di una guerra più ampia, la volatilità sui mercati resta alta in attesa di possibili future ritorsioni israeliane. L'articolo proviene da Ildenaro.it.