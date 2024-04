Anziana morta ad Aprica | il marito Giorgio Monticelli è rimasto accanto al suo cadavere per almeno 2 settimane

Una donna trovata morta ieri sera nel suo letto e il marito di fianco con un’evidente cancrena a una gamba e in gravissimo stato di denutrizione in un appartamento all’Aprica (Sondrio), in ... (ilfattoquotidiano)

Una donna trovata morta ieri sera nel suo letto e il marito di fianco con un’evidente cancrena a una gamba e in gravissimo stato di denutrizione in un appartamento all’Aprica (Sondrio), in ... (ilfattoquotidiano)