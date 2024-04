Antonio Tiberi miglior italiano al Tour of the Alps | “Sto mettendo benzina per il Giro”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilof theha aperto i battenti quest’oggi con il successo di Tobias Foss. Sull’arrivo di Cortina abbiamo assistito a uno sprint ristretto tra i possibili uomini di classifica: tra i protagonisti al traguardo anche(Bahrain-Victorious) che ha chiuso al settimo posto. Dopo essersi ben comportato alla Volta a Catalunya, chiusa all’ottavo posto finale a 6’33” da Tadej Pogacar, anche oggi l’azzurro è stato tra gli uomini più brillanti in gruppo, apparendo già in buona condizione. Ed il suo obiettivo è quello di arrivare al meglio ald’Italia, come rivela a Tina Ruggeri di InBici: “Sono qui per metterein vista deld’Italia. Penso dunque che possa essere meglio fare un po’ più di fatica, rispetto che meno” riferendosi alla tappa ...

