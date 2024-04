Antonio Albanese su Sky e NOW con ' Cento Domeniche' storia di tradimenti e speranze

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arriva in prima TV su Sky, in onda lunedì 15 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.torna dopo cinque anni dietro la macchina da presa e racconta con sensibilità unauniversale, che ha riguardato migliaia di piccoli risparmiatori, traditi dall’avidità e dai crack bancari. Il film, diretto e interpretato dache firma anche la sceneggiatura insieme a Piero Guerrera, è prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar e Dario Fantoni per Leo in collaborazione con Vision Distribution e Sky.SINOSSI -, ex operaio di un cantiere nautico, conduce una vita mite e tranquilla: ...