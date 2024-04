Antonella Clerici rivela in diretta che la figlia è stata ricoverata | ecco cosa è successo

Cambia il suffisso di The Voice, da Kids a Senior all'ultima versione, The Voice Generations, ma non cambiano né format né successo. La prima delle due puntate speciali dello show di Rai 1 condotto ... (liberoquotidiano)

Antonella Clerici non ha rivali con il suo The Voice Generations. In onda in prima serata su Rai 1 venerdì 12 aprile si scontra con la serie turca, Terra Amara, su Canale 5. The Voice Generations è ... (dilei)