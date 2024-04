Anticipo d’estate | assalto alle spiagge Ma l’Italia sta per uscire dalla bolla di calore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un weekend con temperature estive su tutta, con punte di 30-31 gradi. Un caldo anomalo: oltre 10 gradi sopra la media stagionale.intera ha vissuto un’altra giornata di estate in, aprile come luglio insomma.piene, primi bagni e tintarella fuori stagione. Ieri è stato il giorno clou, con massime su valori tipici di inizio estate. In molte regioni si sono toccati i 30 gradi, in particolare al Nord Est e al Sud. E in alcuni casi, come in Puglia, sono stati superati. Attualmente, come il resto dell’Europa, è avvolta in unadi, insolita per la stagione. Colpa di un "cuneo di alta pressione di matrice sub tropicale – spiega 3BMeteo.com – che si allungapenisola Iberica alla Russia meridionale". ...