(Di lunedì 15 aprile 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi15Curro dice a Jana di essere contento di essere suo fratello ma non vuole dirlo a nessuno per non rischiare di perdere Martina. Nel frattempo, Mercedes sta lasciando La ...

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5. La Promessa sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 15 aprile alle 16:40. Ecco un'anteprima delle ... (movieplayer)

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 15 Aprile - Curro dice a Jana di essere contento di essere suo fratello ma non vuole dirlo a nessuno per non rischiare di perdere Martina. Nel frattempo, Mercedes sta lasciando La promessa e si congratula con ...zon

Anticipazioni spagnole de La promessa: Manuel apprende che Jimena non è incinta - Le Anticipazioni delle nuove puntate della promessa, andate in onda in Spagna dal 15 al 19 aprile, annunciano che Manuel verrà finalmente a sapere che Jimena non è mai stata incinta e ha mentito per ...it.blastingnews

La promessa Anticipazioni 15 aprile: Cruz ha un piano per allontanare Jana - Ecco cosa ci riserva l'episodio di La promessa in onda domani su Canale 5: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.movieplayer