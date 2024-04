ANNA CASTIGLIA torna con il singolo “WHITMAN” feat GHEMON

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 aprile 2024)domani martedì 16 aprile con il nuovo. In attesa delle date estive, l’artista è in tour nei club. Andiamo a saperne di più. Il nuovo” diDopo aver annunciato che si esibirà sul palco del MI AMI Festival domenica 26 maggio ed essere tra i finalisti di Musicultura 2024, domani martedì 16 aprilecon il nuovo(Warner Music/ADA Music Italy), già disponibile in pre-save al ...