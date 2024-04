Anita rivela di essere stata contesa da diversi reality prima del GF ma li ha rifiutati

Grande Fratello, come procede la storia d’amore tra Anita Olivieri e Alessio Falsone . Dalla fine del reality i fan hanno continuato a seguire le vicende degli ex concorrenti. Tra la vincitrice Perla ... (caffeinamagazine)

Anita Olivieri in un video ha affermato di essere rimasta in contatto con diversi inquilini del Grande Fratello, anche Giuseppe Garibaldi, con cui si starebbe mettendo d’accordo per vedersi in ... (anticipazionitv)