Anita Olivieri all’Isola dei Famosi? La sua risposta e le confessioni sul rapporto con Alessio Falsone – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 15 aprile 2024)dopo il Grande Fratello sta riformulando la sua vita (compresa la popolarità acquisita con il reality show). Per questo motivo è voluta intervenire parlando pure didei? La suae lesuha aperto le danze facendo delle precisazioni in merito alle sue parole legate ad i fan e la popolarità una volta fuori dal Grande Fratello: Ci tengo a rispondere perché sta diventando anche un po’ ridondante, un po’ pesante come attacco. Quello era un discorso lungo che stavo facendo con Massimiliano, poi è ovvio che se uno vuole insultarmi trova qualunque modo e mezzo, quindi non ...