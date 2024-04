Andrea Consigli è una buona preghiera

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Se la stagione disastrata del Sassuolo si chiuderà con la permanenza in Serie A, molto dipenderà da un uomo che non si è capito bene per quale motivo ha passato tutta la carriera a raccogliere più palle nella rete di quelle che avrebbe meritato di raccogliere. E questo nonostante i suoi interventi abbiano permesso alle squadre di cui ha difeso la porta di subire molti meno gol di quelli che avrebbero potuto subire. Andrenon è tipo capace nemmeno di pensare che la sua carriera da portiere poteva essere migliore. E difficilmente una carriera da oltre cinquecento partite in Serie A potrebbe essere definita migliorabile.non è soprattutto tipo capace nemmeno di pensare che il calcio in provincia sia davvero peggiore di quello in città. Certo l’orizzonte in provincia è nazionale, mentre quello in città è europeo, ...