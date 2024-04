Amy Winehouse | il giudizio dell' ex Blake Fielder-Civil sulla sua rappresentazione nel film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 aprile 2024) L'ex maritoa cantante di Rehab ha espresso il proprio parere sul personaggio che lo rappresenta neldi Sam Taylor-Johnson. L'ex marito di Amy, ha dato il proprio assenso al modo in cui Back to Black, il biopiccantante diretto da Sam Taylor-Johnson ha deciso di rappresentarlo. Nel corso di un'intervista a Good Morning Britain, sposato condal 2007 al 2009, ha risposto ai critici che ritenevano iltroppo indulgente nei suoi confronti:"C'erano alcune parti che mi hanno permesso di sentirmi come se stessi vedendo unapiù accurataa relazione. Non nel senso di essere scagionato o di aver ricevuto un trattamento edulcorato, ...