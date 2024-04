Aministrative | Schmidt scende in campo | video sui social | “Insieme per una Firenze magnifica”

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Ho amato questa città dal primo giorno, i suoi monumenti e le sue grandi opere". A poche ore dal via ufficiale alla sua campagna elettorale (nella giornata di martedì 16 aprile all'ex teatro Tenda dalle 18.30), Eikeprova a scaldare 'la piazza' diffondendo suiunemozionale. Immagini con il drone didall'alto, e del candidato sostenuto dal centrodestra a passeggio per la città. Una città, dice, "con una storia gloriosa" e che "merita di ritornare ad essere un punto di riferimento mondiale. Un faro culturale artistico e civico, abitata dai suoi cittadini orgogliosi non solo del loro passato, ma del grande futuro che attende".

Elezioni Firenze: la settimana delle scelte su alleanze e schieramenti - Elezioni Firenze: settimana decisiva per definire alleanze e schieramenti in vista delle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.controradio

Città al voto, Schlein rischia tutto. Firenze in bilico e Schmidt fa già il sindaco. Rebus Bari, sale Carofiglio - Se il centrosinistra è spaccato, con tre donne scese in campo per la fascia tricolore (Sara Funaro, Cecilia Del Re e Stefania Saccardi), il centrodestra punta su Eike Schmidt, ex direttore degli ...ilriformista

Richiesta di dimissioni per il direttore del museo di Capodimonte, Erik Schmidt - Un evento straordinario ha avuto luogo a Napoli, precisamente al Museo e Real Bosco di Capodimonte. In sole tre ore di presidio all'ingresso di 'Porta Piccola', sono state raccolte oltre 600 firme dai ...informazione