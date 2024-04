Amici | un ex allievo della scuola nel corpo di ballo di Mariah Carey | “Lei è una leggenda | che onore per me!”

Tra i tanti ballerini che sono passati dalla scuola di Amici in questi anni, molti di loro dopo l’esperienza all’interno del talent show sono riusciti a costruirsi una brillante carriera, non solo ... (isaechia)

Simone Galluzzo, ex allievo di Amici 23, ha raccontato sui suoi social come si svolge una tipica giornata dentro la scuola L'articolo Vi siete mai chiesti come funziona una tipica giornata nella ... (novella2000)