Amici 23 | Mida non fa gli auguri a Gaia e si avvicina ad Aurora | ex in lacrime

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) Come ogni lunedì anche oggi, 15 aprile 2024, è tornato puntuale, durante il pomeriggio di Canale 5, il daytime di23. Dopo la puntata di sabato scorso del serale, che cosa sarà accaduto? Il quarto appuntamento ci ha lasciati con il fiato sospeso perché il ballottaggio è ancora in corso. Una tra Lil Jolie e Sarah dovrà lasciare il programma ma vista la richiesta fatta da Michele Bravi, che non riusciva a decidere il suo voto, accettata dalle cantanti, tutto è stato rimandato a sabato prossimo. Le due allieve dovranno preparare un brano scelto da Bravi, giocandosi quindi il tutto per tutto. Ma cosa sarà successo in queste ultime ore tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? Forse saranno giunte le reazioni dei ragazzi alla puntata? Soprattutto quelle delle ragazze al ballottaggio? Magari saranno già giunti dei guanti di sfida? Tutto questo e molto altro ...