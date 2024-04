Amici 23 | Gaia De Martino esasperata dal comportamento di Mida | “Le prese per il cu*o non mi sono mai piaciute”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Come mostrato nell’odierno daytime di23Deè tornata a confrontarsi con(Christian Prestato). Dopo aver visto l’ex fidanzato (che ha voluto mettere un punto ammettendo: “Ho bisogno di stare da solo…Meriti di più e forse questo non è il posto giusto“) in compagnia di Aurora Ranvestel, la ballerina che ballerà temporaneamente al suo posto,è scoppiata in lacrime. La ballerina di Raimondo Todaro si è rifugiata in bagno e, quando Martina Giovannini l’ha raggiunta, ha confessato: Mi è venuto un attacco di pianto. Comunque non ho ballato…Questo e poi, io faccio la gnorri ma…E’ lìindifferenza di questo cristiano…Non ci credo che lui neanche gli auguri mi ha fatto, è una cosa che…Io non piango perché mi piace ancora e cose…Io piango per l’indifferenza e il fatto che lui ce l’ha ...