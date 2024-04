“Amica delle donne” | in Farmacia un percorso di salute per lei

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 aprile 2024) Disturbi della circolazione venosa, fastidi intimi, insonnia, stomaco che si lamenta, cicli mestruali dolorosi, menopausa inquieta. Per la donna, lo stress di una vita sempre più complessa e difficile si riverbera sullaben più che per l’uomo. Per questo occorre una risposta su misura, anche per limitare l’insorgenza di fastidi che in qualche modo possono impattare sulla qualità di vita. Nel pieno rispetto della fisiologia femminile e ad ogni età. Se è vero che il maschio ha in genere una risposta nervosa più stabile, mentre nella donna questa è influenzata dalla fase dal ciclo ormonale, è indubbio che occorre sviluppare undi conoscenza e presa di coscienza del proprio corpo per la donna fin da giovane. Lafemminile nasce da unche inizia dall’età adolescenziale con l’educazione che ...