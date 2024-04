Ambiente | campionessa di sci Brignone lancia campagna con Plastic Free in Val Seriana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Sensibilizzare sull'inquinamento daa che rappresenta un pericolo per la natura e la nostra salute, ripulendo la montagna dai rifiuti abbandonati. Con questo obiettivo, in vista della Giornata della Terra indetta dalle Nazioni unite sul tema 'Planet vs', la sciatrice italiana più vincente di sempre, Federica, entrerà in azione accanto ai volontari diOnlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento daa. Lo scenario di questa nuova sfida per la tre voltedel mondo non sarà una pista da sci bensì Clusone, Comune bergamasco nel cuore della Val: l'obiettivo sarà rimuoverea e rifiuti nelle aree che ...