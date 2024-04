Amazon | rafforzare il mercato unico per Pmi più competitive

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Consolidare e completare l'attuazione deleuropeo perla competitività delle pmi italiane nel mondo. A dirlo è uno studio realizzato da Implement Consulting Group, con la partecipazione di Cna e in collaborazione con, che evidenzia come unpiù integrato possa generare un aumento della produttività, la creazione di nuovi posti di lavoro e una maggiore attrattività per gli investimenti. In Italia le piccole e medie imprese rappresentano il 99,9% di tutte le imprese, il 64% del Pil e il 76% dell'occupazione nel settore privato. Tuttavia solo il 54% delle esportazioni italiane è effettuato da piccole e medie imprese. Tra le aziende esportatrici che hanno partecipato alla ricerca più di 9 su 10 (94%) hanno indicato come l'accesso al ...