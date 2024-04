Amadeus ufficializza la scelta La replica ai retroscena | Non nel mio stile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Oggi non si parla d'altro. Dopo voci e ipotesi di ogni genere e tipo, è arrivata la conferma., il conduttore dei record, lascia la Rai e passa al Nove. "Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento": comincia così il video, diffuso su Instagram, con il quale l'ex disc jockeyla sua decisione di abbandonare il servizio televisivo pubblico. "Grazie a tutti i Dirigenti che ho incontrato negli anni, che hanno riposto in me fiducia, garantendomi autonomia e serenità", dice. "Non è stata per me unafacile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati ...