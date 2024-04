Amadeus rompe il silenzio dopo le voci di addio alla Rai | “Relax | take it easy”

(Di lunedì 15 aprile 2024)illediRaitorna sui socialalcuni giorni diin cui non si è fatto altro che parlare del suo probabileRai e dell’approdo a Discovery. Il conduttore, nella giornata di domenica 14 aprile, ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram che è sembrato un messaggio neanche troppo velato. Nell’immagine, infatti,è ritratto seduto su una poltrona con il sole che filtra dalle finestre alle sue spalle. Il conduttore appare sorridente e piuttosto rilassato. Non a caso come sottofondo musicale c’è il brano di Milkait, ...

Parola d'ordine relax. Per Amadeus , con cinque Festival di Sanremo alle spalle, arriva il momento di “staccare la spina”. Il conduttore, secondo rumors, sarebbe ad un passo per traslocare a Nove ... (iltempo)

Rai, Amadeus rompe il silenzio sui social (con una canzone). Cosa c'è dietro - Parola d’ordine relax. Per Amadeus, con cinque Festival di Sanremo alle spalle, arriva il momento di “staccare la spina”. Il ...iltempo

Amadeus rompe il silenzio e pubblica una story su Instagram: “Relax, take it easy” - Amadeus “le suona” alla Rai. Dopo settimane di silenzio, durante le quali non ha né smentito né confermato le indiscrezioni sul suo addio alla Rai (e annesse motivazioni), Amadeus pubblica una story ...ilsecoloxix

Amadeus via dalla Rai Il conduttore rompe il silenzio - Amadeus va via o resta in Rai Dopo settimane di voci e speculazioni sull'addio del conduttore alla tv di Stato spunta un post misterioso.donnaglamour