Amadeus-Rai | è finita Lo attende Discover | “Tempo di nuovi sogni” Il dg Rossi | “Rammaricati | ma grati”

(Di lunedì 15 aprile 2024) «Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento». Inizia così il video, postato su Instagram, con cuidice addio alla Rai, ringrazia dirigenti e maestranze, colleghi e artisti e sottolinea: «èdi». «È con rammarico» che la Rai «prende atto della decisione...

Amadeus rompe il silenzio e commenta l'addio alla Rai: "E' tempo di nuove sfide" - Le dichiarazioni di Amadeus su Instagram: "Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere . Al servizio pubblico va il mio più sentito ringrazia ...comingsoon

Amadeus dice addio alla Rai. L’annuncio sui social: “È tempo di nuove sfide e nuovi sogni” - ROMA – Dopo giorni di indiscrezioni questa mattina è arrivata la notizia ufficiale: Amadeus lascia la Rai. Il conduttore da 25 anni al servizio della rete ammiraglia della Rai ha voluto lasciare un ...dire

''Non è stata una scelta facile, la Rai ha provato a trattenermi'': Amadeus annuncia l’addio alla tv pubblica - Il conduttore 61enne non lavorerà più per la tv di Stato: ora è ufficiale. Ha voluto annunciarlo lui stesso via social, chiarendo alcune ...gossip