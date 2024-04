Amadeus lascia la Rai | ora è ufficiale | ecco il comunicato dell’Adnkronos

Sarebbe vicino l'annuncio dell'addio del conduttore alla tv di Stato. Sul canale di Warner Bros, sarebbe pronta una striscia musicale quotidiana. In pole position per Sanremo, Carlo Conti (vanityfair)

Amadeus, è divorzio dalla Rai - È quanto è emerso - si apprende - da un incontro tra il conduttore e il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi (ANSA) ...ansa

Amadeus non rinnova: "Comunicato alla Rai", dove va e quanto guadagnerà - Ci siamo. Amadeus ha comunicato al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che "l'ascia l'azienda". È destinata ...iltempo

Amadeus lascia la Rai, non rinnoverà il suo contratto - (Adnkronos) - Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore - a quanto apprende l’Adnkrono ...msn