(Di lunedì 15 aprile 2024) Lo ha comunicato il conduttore al direttore generale di viale Mazzini Rossinonil suo, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore - a quanto apprende l’Adnkronos - ha ufficializzato la decisione che era nell’aria da settimane: la

Ci siamo. Amadeus ha comunicato al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che "l'ascia l'azienda". È destinata proseguire altrove, forse cpme Fabio Fazio sul canale Nove come riportano le ... (iltempo)

Amadeus lascia la Rai, non rinnoverà il suo contratto - (Adnkronos) - Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore - a quanto apprende ...reggiotv

Amadeus, è divorzio dalla Rai - È quanto è emerso - si apprende - da un incontro tra il conduttore e il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi (ANSA) ...ansa

Amadeus non rinnova: "Comunicato alla Rai", dove va e quanto guadagnerà - Ci siamo. Amadeus ha comunicato al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che "l'ascia l'azienda". È destinata ...iltempo