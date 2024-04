Amadeus lascia la Rai | non rinnoverà il suo contratto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) –nonil suo, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore – a quanto apprende l’Adnkronos – ha ufficializzato la decisione che era nell’aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono – secondo rumors sempre più insistenti – sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery. Sulla decisione-intenzione didire la Rai ne ha parlato più volte, più o meno scherzando, Fiorello. Stamattina, parlando dell'ultima puntata della stagione di 'VivaRai2!', aveva detto: "Aspettiamo Jovanotti all'ultima puntata che sarà il 10 maggio". E ci sarà anche"e credo che sarà l'ultima cosa che farà in Rai. Potrebbe essere. Ama ti ...