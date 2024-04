Amadeus lascia la Rai | «Non è stata una scelta facile Mai fatto richieste per favorire i miei familiari» L' annuncio ufficiale

(Di lunedì 15 aprile 2024) E'la Rai. Il conduttore ha comunicato al Dg Rossi chel'Azienda.non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel...

Tempo di lettura: < 1 minutoCon la sorprendente partenza di Amadeus dalla Rai, l’azienda si prepara a una rivoluzione televisiva senza precedenti. Emergono i nomi dei possibili sostituti per i ... (anteprima24)

Amadeus lascia la Rai. “Una scelta difficile” - Si conclude così la lunga esperienza di Amadeus in Rai, dopo 5 edizioni del Festival di Sanremo e numerosi programmi con punte di ascolto elevate.(AGI) ...italynews

RUMORS OF THE DAY: l’addio di Amadeus alla Rai e il ritorno dei Damellis - Dopo mesi di indiscrezioni, la conferma ufficiale è arrivata: Amadeus lascia la Rai e vola sul Nove. Lo ha annunciato lui stesso all’ad Rossi per poi confermarlo con un video pubblicato sul suo profil ...rumors

Amadeus addio Rai, cosa succede ora Da Conti a De Martino, chi prenderà il suo posto. Discovery "punta" Antonella Clerici - Con l'addio di Amadeus alla Rai si liberano ben due posti di prestigio che fanno gola a molti. Se su Sanremo 2025 i vertici di Viale Mazzini si erano messi già all'opera, visto ...leggo