Amadeus lascia la Rai | lo ha comunicato al direttore generale L' ipotesi Discovery e i motivi dell' addio | cosa sappiamo

(Di lunedì 15 aprile 2024) E' ufficiale.la Rai. Il conduttore haal Dg Rossi chel'Azienda.non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel...

Ci siamo. Amadeus ha comunicato al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che "l'ascia l'azienda". È destinata proseguire altrove, forse cpme Fabio Fazio sul canale Nove come riportano le ... (iltempo)

Amadeus, è divorzio dalla Rai - È quanto è emerso - si apprende - da un incontro tra il conduttore e il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi (ANSA) ...ansa

Amadeus non rinnova: "Comunicato alla Rai", dove va e quanto guadagnerà - Ci siamo. Amadeus ha comunicato al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che "l'ascia l'azienda". È destinata ...iltempo

Amadeus lascia la Rai, non rinnoverà il suo contratto - (Adnkronos) - Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore - a quanto apprende l’Adnkrono ...reggiotv