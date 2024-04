Amadeus lascia la Rai | le sue parole | “Non è stata una scelta facile”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024)non rinnoverà il contratto con Rai, in scadenza il prossimo 31 agosto, ma si butterà in nuove sfide professionali. E gli indizi puntano sul Nove. Discovery, da settimane, corteggia il professionista Rai e pare sia riuscita nell’intento di ‘rubarlo’ alla tv di Stato. Proprio le ingerenze dei piani alti Rai avrebbero convintoad abbandonare la nave. Come riportato dal Corriere della Sera, per il capitolo pressioni non gradite, gli sarebbe stato proposto un pranzo di cortesia con Pino Insegno, l’inserimento Povia (in area Lega) nel cast dei cantanti in gara a Sanremo, quello di Hoara Borselli (area Fratelli d’Italia) come ospite alla kermesse. O ancora di avere Mogol (ancora Fdi) come direttore artistico.ha pubblicato un video su Instagram per annunciare il suo addio alla Rai Il noto conduttore di Affari ...