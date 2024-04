(Di lunedì 15 aprile 2024) E'la Rai. Il conduttore ha comunicato al Dg Rossi chel'Azienda.non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel...

È ufficiale il divorzio tra la Rai e Amadeus . È quanto è emerso da un incontro tra il conduttore, il cui contratto è in scadenza nel prossimo mese di giugno, e il direttore generale di Viale ... (panorama)

Amadeus lascia la Rai, l'annuncio ufficiale al dg. L'ipotesi Discovery e i motivi dell'addio - E' ufficiale. Amadeus lascia la Rai. Il conduttore ha comunicato al Dg Rossi che lascia l'Azienda. Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai.ilgazzettino

Amadeus lascia la Rai, ora è ufficiale: ecco il comunicato dell’Adnkronos - Amadeus lascia la Rai, ora è ufficiale: ecco il comunicato dell’Adnkronos. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.isaechia

Amadeus ha lasciato la Rai. Oggi la comunicazione all’azienda - Addio alla Rai. Amadeus ha comunicato ufficialmente al Direttore Generale della tv pubblica, Giampaolo Rossi, la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 agosto. Lo si apprende ...davidemaggio