Amadeus lascia la Rai | il divorzio è ufficiale

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 aprile 2024 - Èiltra la Rai e. È quanto è emerso - si apprende - da un incontro tra il conduttore e il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi, che si è appena concluso.punta sul Nove, vicino l’addio alla Rai Sono confermate così tutte le voci circolate in questi ultimi giorni: il conduttore ‘da record’ di Sanremo non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il dg Giampaolo Rossi,ha ufficializzato la decisione che era nell'aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono - secondo rumors sempre più insistenti - sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery.