Amadeus lascia la Rai | il comunicato ufficiale

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 15 aprile 2024)la Rai, ormai è. Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata la conferma del passaggio a Nove, ecco cosa scrive AdnKronos in merito.non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore – a quanto apprende l’Adnkronos – ha ufficializzato la decisione che era nell’aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono – secondo rumor sempre più insistenti – sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discover. Il Corriere della Sera ha aggiunto che il conduttore avrebbe avanzato delle sue richieste non accettate dalla Rai: la realizzazione di una sua società di produzione, un programma per la moglie Giovanna Civitillo e l’allontanamento di Lucio Presta, suo ex ...