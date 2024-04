Amadeus lascia la Rai Discovery pronta ad accoglierlo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Roma, 15 aprile 2024 –non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore – a quanto apprende l'Adnkronos – ha ufficializzato la decisione che era nell'aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono – secondo rumors sempre più insistenti – sul canale Nove del gruppo Warner Bros. (Fonte: Adnkronos, Foto: Ufficio stampa Rai)