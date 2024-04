Amadeus | gli anni in Rai | da l' Eredità con la scossa di Giovanna a Sanremo

“Ciao a tutti da Amadeus , mi trovo nel mio camerino. Prima di registrare ho scritto qualcosa di importante per me che desidero leggervi”, il conduttore in un video pubblicato sul suo profilo ... (ilfattoquotidiano)

Amadeus lascia la Rai: non è stata una scelta facile, grazie a tutti - Milano, 15 apr. (askanews) - "Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, responsabilità e immenso piacere, al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento". Così ...libero

Amadeus divorzia dalla Rai, è pronto a firmare per un’altra tv - Dopo aver battuto tutti i record con la direzione di Sanremo, il noto conduttore diventerà il volto di punta di un'altra emittente ...zoom24

Giovanna Civitillo, Amadeus “scagiona” la moglie: “Mai fatto richieste”. Ma lei finisce nel mirino social - Nelle ultime ore, la consorte del conduttore è stata attaccata per un'indiscrezione. Lui ora la difende. Mentre il web rincara la dose insultando entrambi.libero