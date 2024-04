“Amadeus? Fra un po’ se ne va pure il cavallo” | il Pd attacca il governo Meloni | “Controllo sulla Rai? I cittadini possono giudicare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Fra un po’ se ne andràil“. La battuta, su X, è del senatore del Pd Filippo Sensi e fotografa le reazioni delle opposizioni alla notizia chelascerà laper andare a lavorare sul Nove, il canale del gruppo Discovery. “Quando una casa diventa inospitale il problema è della casa non di chi va via” aggiunge Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Pd. Il riferimento è allo stillicidio di addii alla tv pubblica che nel corso dei mesi ha avuto i volti – alcuni storici per viale Mazzini – di Fabio Fazio, Corrado Augias, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini.ormai da settimane, se non da mesi, si sono addensate le polemiche centrate sul fatto che questo esodo di star sia dovuto anche al nuovo spoil system che ha trasformato la tv pubblica dopo ...