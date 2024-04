Amadeus e l’addio alla Rai | la nota di Viale Mazzini | “Fatte tutte le proposte economiche possibili”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Lo ringraziamo per i percorsi condivisi, tra grandissimi successi, in questi anni" dicono l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi "È con rammarico che la Rai prende atto della decisione didi interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico". E' quanto si legge in unaufficiale di