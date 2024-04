Amadeus dà l' addio | parte la rifondazione Rai Stefano De Martino scalpita | Carlo Conti l' usato sicuro

Dopo giorni di rumors, sembra essere arrivato il momento in cui Amadeus dice addio alla Rai. Il conduttore ha infatti comunicato ai vertici di Viale Mazzini la sua intenzione di non rinnovare il suo ... (superguidatv)

Sanremo, Toti: spiace che Amadeus non farà più il Festival - Genova, 15 apr. (askanews) – “Amadeus aveva già annunciato che non avrebbe fatto il Festival di Sanremo, me ne rammarico perché credo abbia fatto un lavoro straordinario, ma ogni era non dura in etern ...askanews

Amadeus lascia la Rai, le reazioni della politica - Il mondo della politica tuona alla notizia dell'addio di Amadeus alla Rai. Il conduttore 61enne ha comunicato la sua decisione al direttore generale di viale ...lapresse

Amadeus lascia la Rai - Questo annuncio ha mandato onde di sorpresa attraverso il panorama televisivo italiano, con molti che si chiedono quale sarà il prossimo capitolo nella carriera di Amadeus. Questo addio segna la fine ...41esimoparallelo