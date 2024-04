Amadeus come la Ferragni | un padreterno di cartone

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dicono che dopo la trattativa da Rai a Nove addetto Ama gli sia crollato “il sentiment”, che sarebbe l’indice della stima di cui uno gode. Misurata a spanne, alla carlona, sui social, tipo cambiamenti climatici. Il sentiment è una delle innumerevoli fregnacce, degli infiniti birignao della modernità post liquida, il sentimento invece c’è e ha a che fare con il modo in cui la gente ti considera. Perché sarà anche vero, è senz’altro vero che uno va dove lo porta il soldo e ne ha il diritto, solo che un conduttore, specie del sedicente servizio pubblico, non è esattamenteun pilota o un calciatore o una popstar. È uno che,si diceva in tempi andati, “entra nelle case della gente”, per dire nella sua vita, e alla gente impone, proponendoglieli, determinati metavalori o plusvalori. Il conduttore è un moralista, uno che ...