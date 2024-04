Allerta meteo gialla per maltempo e temporali domani martedì 16 aprile | le regioni a rischio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Torna ilsull'Italia con piogge, venti forti e un vistoso calo delle temperature. La Protezione civile ha valutato per la giornata di16, unasu quattromeridionali.

Nella giornata di oggi , mercoledì 10 aprile, la protezione civile ha confermato che proseguirà l' allerta meteo gialla per vento sul territorio di Milano . Durerà fino a mezzanotte di oggi . Nelle ... (fanpage)

Bologna, 14 aprile 2024 – Un weekend all’insegna dell’estate: sole, bel tempo e temperature intorno ai 30 gradi. E la gente ne ha subito approfittato per farsi un assaggio di mare prima dell’inizio ... (ilrestodelcarlino)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 12 di domani, 16 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di ... (noinotizie)

Vento forte previsto sulle Marche: emanata rapidamente l’Allerta meteo gialla - La Protezione Civile Regionale, in data 15 aprile 2024, ha emesso il messaggio di Allertamento n.19 per criticità dovuta a vento, valido dal pomeriggio di lunedì 15 e per tutta la giornata di martedì ...senigallianotizie

MALTEMPO. VENTO, Allerta GIALLA DOMANI A MILANO - (mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2024 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato, a partire dalle ore 6 della mattina di domani, martedì 16 aprile, ...mi-lorenteggio

Venezia, meteo instabile: Allerta per vento forte - le previsioni annunciano meteo instabile, piogge e fenomeni temporaleschi. E oggi la Protezione civile del Comune di Venezia ha comunicato che il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha ...veneziatoday