Alla mezza maratona di Pechino nessuno ha barato

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una delle peculiarità del barare è il mentire, o meglio il cercare di tenere nascosto il baro. Per barare, insomma, serve discrezione, fare in modo che questo non sia evidente. Vale nel gioco, vale nello sport, perché lo sport non sempre è gioco: si gioca a calcio, a basket, a freccette, non si gioca mai quando si corre oppure c’è una bicicletta in mezzo. Nelle ultime centinaia di metri delladiè andato in scena quello che in molti hanno definito “barare”, ma che in realtà è più che altro un imbarazzante siparietto della volontà di sconfitta. Le immagini delle fasi finali delladici hanno fatto vedere tre atleti, i keniani Robert Keter e Willy Mnangat e l'etiope Dejene Hailu, essere superati con fin troppa facilità dal cinese He Jie, ...