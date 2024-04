Alla Children’s Book Fair di Bologna ho fatto esperimenti col pubblico | ecco com’è andata

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sono stato invitato a un tavolo di discussionefiera del libro per bambini () di. La fiera era stracolma di persone e mi sentii come al mercato notturno di Jayapura, quando capii di essere l’unico bianco in circolazione.fiera ero quasi l’unico maschio. C’erano solo donne. Allegre, entusiaste, con grande voglia di interagire. Nessun bambino (anche se la fiera è per i libri dedicati a loro) ma questo è comprensibile, si parlava di strategie didattiche, editoriali, comunicative e artistiche. Non c’era un sovrapprezzo per i maschi, come si faceva un tempo nelle balere, dove le femmine entravano gratis per fare da esca a maschi paganti. La mia spiegazione è che ai maschi non frega quasi niente dei bambini. Una tragedia, perché i maschi sono meno ...

Un terzo degli studenti romani abbandona gli studi prima del diploma, è Allarme Save the Children - Un recente studio condotto da Save the Children ha messo evidenziato come un terzo degli studenti romani interrompe il proprio percorso educativo prima di ottenere il diploma. Questo fenomeno si verif ...orizzontescuola

“I Pizzly” vince il Premio Strega ragazze e ragazzi – Miglior narrazione per immagini - I Pizzly di Jérémie Moreau, pubblicato in Italia dAlla Tunué, vince il Premio Strega ragazze e ragazzi come Miglior narrazione per immagini.lospaziobianco

Lamezia, in Calabria dal 2021 presi in carico 30 orfani di femminicidio: il focus sul tema Alla Progetto Sud - Lamezia Terme - Un fenomeno ancora sommerso, che necessita di nuovi interventi legislativi e di una sinergia fra pubblico e privato capace di mettere in rete associazioni e realtà del Terzo Settore co ...lametino