(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) –'Milano', si'Junior'. Ad annunciarlo il ceo del brand, Jean-Philippe Imparato. La decisione dopo le polemiche sollevate all'indomani del lancio della vettura dal ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, secondo cui per legge non si può chiamare 'Milano' un'auto prodotta in Polonia. IlMilano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con ...

Per il ministro Urso non si può chiamare 'Milano' un'auto prodotta in Polonia Alfa Romeo 'Milano' cambia nome , si chiamerà Alfa Romeo 'Junior'. Ad annunciarlo il ceo del brand, Jean-Philippe ... (sbircialanotizia)

Alfa Romeo, il nuovo B-Suv non si chiamerà Milano ma Junior - La rubrica Motori a cura di ItalPress su ticinonotizie.it TORINO (ITALPRESS) – La Alfa Romeo Milano non arriverà mai in concessionaria. Il nuovo B-Suv del Biscione presentato solo giovedì scorso, infa ...ticinonotizie

Alfa Romeo 'Milano' cambia nome, si chiamerà 'Junior' - Per il ministro Urso non si può chiamare 'Milano' un'auto prodotta in Polonia ...adnkronos

L’Alfa Romeo Milano cambia nome, si chiamerà Junior: la clamorosa decisione dopo le critiche del Governo - Clamorosa decisione del brand di Stellantis: l'Alfa Romeo Milano cambia nome dopo la presentazione a livello mondiale, si chiamerà Junior ...fanpage