Alfa Romeo Milano cambia nome dopo le polemiche | l’auto si chiamerà Junior | festeggia il governo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ha davvero del clamoroso la notizia arrivata in queste ore, in risposta alle, da parte di. Che ha annunciato, per bocca del Ceo Jean-Philippe Imparato, il cambio di: “si. Siamo sicuri che questo potrà calmare gli animi di tutti e riteniamo che ilnon sia fuorviante né, tantomeno, fuorilegge”. Secondo il manager, la scelta sarebbe dettata dalle vendite: “Leci fanno perdere vendite, noi andiamo avanti e non siamo interessati a tutto questo”. Imparato è tornato anche sulle accuse ricevute dall’azienda nelle ultime settimane, precisando che la scelta di chiamatare...

Il cambio del nome arriva prima ancora della commercializzazione. La causa? Le proteste del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , irritato per la decisione di chiamare con un ... (ilfattoquotidiano)

Milano, 15 aprile 2024 – La nuova Alfa Romeo cambia nome . Non si chiamerà Milano, bensì Junior . Ma cosa ha fatto cambiare nome , addirittura dopo il lancio ufficiale, all’ultima nata della casa ... (quotidiano)

L’Alfa Romeo Milano è durata meno di una settimana. Ha già cambia to nome , diventando Junior. Non è uno scherzo. Non è il primo aprile. È tutto comicamente vero. L’... Contenuto a pagamento - Accedi ... (ilfoglio)

La nuova Alfa Romeo si chiamerà “Junior” e non “Milano” - Dopo che il ministro Adolfo Urso aveva sostenuto, sbagliando, che un'auto prodotta in Polonia non potesse avere il nome di una città italiana, Stellantis lo ha cambiato perché «ci sono temi di stretta ...ilpost

Dopo le polemiche Stellantis cambia il nome alla nuova Alfa: non si chiamerà più Milano ma Junior - La nuova Alfa Romeo Milano cambia nome: si chiamerà Junior. «Pur ritenendo che il nome Milano rispetti tutte le prescrizioni di legge, e in considerazione del fatto che ci sono temi di stretta ...gazzettadiparma

La Mia Auto: tutte - All'origine della decisione la dichiarazione del ministro Urso sulla violazione di legge in cui sarebbe incorsa la casa del gruppo Stellantis, utilizzando un nome italiano per un modello prodotto in P ...gazzetta