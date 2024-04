Alfa Romeo cambia nome al modello Milano dopo le proteste di Urso | “Si chiamerà Junior”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il cambio delarriva prima ancora della commercializzazione. La causa? Ledel ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, irritato per la decisione di chiamare con un chiaro richiamo all’Italia una vettura che viene prodotta in Polonia. Così l’, la nuova compatta sportiva del fu marchio di Arese, si. La strada più comoda per il marchio del gruppo Stellantis, che avrebbe avuto come altra possibilità almeno una promessa – nel lungo periodo – di portare la produzione in Italia. “C’è una legge del 1993 che vieta di chiamareun’auto prodotta in Polonia”, aveva dettoall’indomani del lancio dell’automobile. Da qui la decisione della casa franco-italiana ...