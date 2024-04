Al via le celebrazioni della giornata del Made in Italy

(Di lunedì 15 aprile 2024) Con centinaia di eventi realizzati in ogni regione, per mettere in evidenza le specificità e le tipicità dei territori, si è aperta la primanazionale delin, nell'anniversarionascita di Leonardo Da Vinci. "Oggi celebriamo il lavoro, l'impresa, e il prodotto italiano", ha detto il ministro delle Imprese e delin, Adolfo Urso, aprendo leufficiali. "Ilin- ha detto - non è fermo al passato ma è il miglior modo di concepire il futuro mettendo sempre al centro la persona", così come è rappresentato dall'uomo vitruviano di Leonardo, che ispira il francobollo emesso per la. "Dalla moda al design, dal cibo all'arte, ilin ...

