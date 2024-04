Al via a Manhattan il processo Stormy Daniels | Trump alla sbarra | “È un assalto all’America”

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Questo è uned è per questo che sono orgoglioso di essere qui”. Così Donaldprima di entrare nell’aula del tribunale didove oggi inizia ilper la vicenda, la pornostar che avrebbe ricevuto soldi dall’ex presidente Usa, prima delle elezioni del 2016, in cambio del silenzio sulla relazione extraconiugale. Come sempre l’ex inquilino della Casa Bianca affronta i suoi guai giudiziari a muso duro, definendo i due testimoni chiavi del: “Due sacchi di spazzatura”.: è un attaccoIl leader tycoon, parlando brevemente allo stuolo di cronisti, è tornato a denunciare ...

Trump, 'il mio processo è un attacco all'America' - "Non è mai successo niente di simile prima", ha detto l'ex presidente entrando nel tribunale di Manhattan per l'inizio del procedimento a suo carico sui pagamenti alla porno star Stormy Daniels.ansa

Parte il processo a Trump, accusato di aver pagato il silenzio dell’ex pornostar Stormy Daniels - Nello specifico, secondo il procuratore di Manhattan Alvin Bragg, Trump avrebbe versato 12 rate da 34mila euro l’una tramite la Trump Organization, giustificandole come consulenze legali, al suo ...editorialedomani

Trump sul banco degli imputati. Al via il processo sui soldi alla pornostar Stormy Daniels, col problema della giuria - Primo procedimento penale per un ex presidente degli Stati Uniti. Sono 34 i capi di imputazione, ma soprattutto di aver falsificato documenti aziendali per ...huffingtonpost