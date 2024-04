Al Museo Zeffirelli i ' monaci ortodossi' di Vitaliy Zherdev

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 - La cultura e l'arte ortodossa sono al centro del lavoro artistico di, artista ucraino che dal 16 aprile fino al 30 giugno sarà presente alla Fondazionea Firenze con la sua mostra 'Ritratti.'. Oltre 30 ritratti a matita e a carboncino saranno esposti all'inizio del percorso museale e saranno visibili a tutti i visitatori del, che dal 2022 vive e lavora in italia, ha posto ormai da anni al centro del suo interesse il patrimonio ortodosso, spiega una nota, sia da un punto di vista artistico che architettonico, di cui ha studiato la vera arte viaggiando nei monasteri in Russia e nei Balcani (Grecia, Montenegro, Serbia). Nasce così, ...

Firenze , 30 marzo 2024 – Pasquetta può essere un'occasione per visitare un Museo che racchiude le meraviglie delle arti dello spettacolo, il Museo Zeffirelli nel cuore di Firenze . La Fondazione ...

