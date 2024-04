Al Martelli passa il Vicenza Mantova | è comunque festa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) di Luca MarinoniPomeriggio particolare allo Stadio, dove il momento più bello vissuto dai tifosi che hanno riempito lo stadio virgiliano è stato al termine della partita. In effetti la Lega Pro, rappresentata dal presidente Matteo Marani e dal segretario generale Emanuele Paolucci, ha premiato ilper aver vinto il girone A di serie C, conquistando il diritto a tornare in serie B. Un ritorno atteso con grande trasporto da tutto l’ambiente biancorosso per quattordici anni vissuti a dir poco pericolosamente e conditi da due fallimenti. Adesso, grazie al nuovo ciclo inaugurato dal presidente Filippo Piccoli, queste altalenanti vicende sono state messe alle spalle e ile i suoi sostenitori hanno i giusti motivi per guardare al futuro con rinnovata fiducia. Motivi importanti, che sono ...