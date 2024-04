Al Diavolo manca la coda Milan | rimonta incompleta Stavolta Leao non basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nei giorni del dentro o fuori, è destinato ad emergere più in là il peso specifico del punto di Reggio Emilia. Punto di domanda per l’avvio, punto esclamativo per la reazione. Per la classifica: punticino. Di fatto i primi dieci minuti condannano le scelte di Pioli che risparmia Tomori (diffidato) e fa riposare sette titolari in Europa League, compreso Maignan per un leggero affaticamento. Condanna soprattutto difensiva: Thiaw morbido su Volpato, Kjaer lontano da Thorstvedt, Florenzi a fissare la zampata dell’1-0 di Pinamonti. Questione di metri, quelli regalati dal danese e dall’ex Roma anche sul secondo gol nato e sbocciato sull’asse Thorstvedt-Laurienté. Questione di centimetri, invece, sulla scarpata rifilata da Boloca a Musah appena fuori area. E, soprattutto, sui due gol annullati per fuorigioco di spalla, a spaccare il millimetro, allo sfortunatissimo (ma caldissimo) ...