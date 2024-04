(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Con l'obiettivo di difendere i diritti delle persone con disabilità e dei, le sezioni di Bergamo, Brescia, Milano, Como, Cremona, Sondrio e Varese di, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, si uniscono alla protesta indetta da Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità) e Fand (Associazione italiana diabetici) che si terrà a Milano domani 16 aprile, alle 11 inDuca D'Aosta, davanti al Consiglio regionale della. Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti - si legge in una nota - sarà presente un'ambulanza dotata di personale medico., raccomandando alle persone con Sla di rimanere a casa al fine di evitare potenziali rischi elevati, invita e incoraggia i propri soci, volontari, sostenitori e ...

Aisla Lombardia, in piazza per contributo e sostegno a pazienti e caregiver - davanti al Consiglio regionale della Lombardia. Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti - si legge in una nota - sarà presente un'ambulanza dotata di personale medico. Aisla, raccomandando ...adnkronos

Milano, Aisla e oltre 30 associazioni unite nella protesta corale sotto il Pirellone - Le sezioni di Bergamo, Brescia, Milano, Como, Cremona, Sondrio e Varese di Aisla, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, si uniscono alla protesta indetta da Ledha e Fand che si terrà ...ticinonotizie

Giornata Internazionale dello Sport, Aisla e CONI insieme per celebrarla - 6 aprile, Giornata Internazionale dello Sport, Aisla e CONI si uniscono per celebrarla. Fino al 21 aprile 2024 numerosi gli eventi in programma in tutta Italia ...osservatoriomalattierare