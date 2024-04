Airola | martedì la proiezione di ‘Giù dal vivo’ e confronto col regista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella sede dell’associazione Textures adin Via Sorlati 9 continuano le proiezioni nell’ambito della rassegna cinematografica SPORE – Visioni Sparse promossa dal comitato provinciale ARCI Benevento.16 aprile alle ore 20.00 sarà la volta di Giù dal vivo, documentario scritto, diretto e montato da Nazareno Manuel Nicoletti, prodotto da Arci Movie, a cura di Antonio Borrelli, in associazione con Antonella Di Nocera e Parallelo 41 Produzioni. Tra case popolari e un centro di salute mentale, si racconta la periferia urbana di Napoli Est senza retorica ma ricorrendo a una esplorazione e restituzione del vero. Per lasarà presente ilil quale, dopo la visione del film, potrà dialogare con il pubblico. A moderare il dibattito la dottoressa Caterina Nuzzo. Per ...